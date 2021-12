“Doar é um ato de amor. Doar leite materno me tornou uma pessoa melhor”. Foi assim que a doadora Laís Tonello definiu seu sentimento após entregar o último pote de doação de leite materno para o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Regional de Gurupi (HRG), que se destacou no ano de 2021. O Banco de Leite Humano do HRG pasteurizou 104,5 litros de leite materno em 2021. Além disso, distribuiu 63 litros de leite, sendo 24,7 litros transferidos para o Banco de Leite do Hospital e Maternidade Dona Regina.

da redação

A Laís, que teve seu bebê no Hospital Regional de Gurupi, tornou-se doadora após sua filha precisar de leite pasteurizado. “A Júlia nasceu prematura no HRG e recebeu leite materno no tempo que ficamos no hospital”, disse.

“Recebemos também muita atenção e carinho de todos os profissionais para ajustar a amamentação. Após quase nove meses, chegou a hora de dizer um até breve. Doar leite materno me fez uma pessoa melhor, me fez enxergar como gestos tão simples podem contribuir tanto com a melhoria de aspectos relacionados à saúde pública. Tenho certeza que muitos bebês estão mais fortes e saudáveis graças ao leite materno doado por tantas mães”, finalizou Laís.

Só no mês de novembro o Banco do HRG contou com 16 doadoras ativas, uma delas é a Samara Pimentel Ferreira, mãe da pequena Ester. A doadora conta que, após o nascimento da filha, houve excesso de leite materno e decidiu realizar a doação. “Desde os primeiros dias de vida da minha princesa, toda a equipe do banco de leite me abraçou, pois tive um excesso de leite muito grande. O BLH foi fundamental pra eu conseguir passar por esse processo. Estamos com nove meses de parceria e é um prazer enorme poder contribuir, em forma de leite, para todas as crianças que necessitam desse bem que é amor e vida”, disse.

A coordenadora do BLH do HRG, Jaciara Martins, comemorou os resultados deste ano. “Temos muita satisfação, nossas doadoras tem entendimento de toda essa dimensão da oferta do leite, que é coletado em Gurupi e abrange todo o nosso Estado. Os estoques de leite no Tocantins estão baixos e sabemos que temos contribuído para melhorar, principalmente neste ano, que foi recorde nos nossos números. Nossa meta é aumentar o estoque para poder ajudar o máximo possível”.