A Força tarefa de fiscalização da Prefeitura de Gurupi divulgou o balanço das ações realizadas no mês de abril. Foram quase 2 mil estabelecimentos que receberam orientações técnicas e cerca de 150 aglomerações suspensas durante este período. Objetivo é combater o avanço de casos da Covid-19 na cidade.

Os órgãos integrados da fiscalização municipal são: Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Departamento de Posturas, Diretoria de Meio Ambiente e Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) de Gurupi. A ação também conta com a parceria de órgãos estaduais: Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, DETRAN e PROCON.

Números

Segundo os dados da fiscalização, foram 1.926 estabelecimentos que receberam orientações técnicas e inspeções de rotina; 148 aglomerações em casas, chácaras e áreas de lazer suspensas por meio de orientações preventivas; 24 notificações em estabelecimentos comerciais; 06 multas de infração, sendo 02 bares fechados por falta de regularização de funcionamento e 01 Hotel por promover festa clandestina no interior do estabelecimento. Foram lavrados 04 Termos Circunstanciados de Ocorrência por festas clandestinas em residências conforme delito previsto no Código Penal Brasileiro (Art.268).

Segundo o coordenador da fiscalização municipal, Sargento Jenilson, foram realizadas coberturas de fiscalização em todas as regiões da cidade e também no povoado Trevo da Praia, com abordagens preventivas e orientações técnicas durante todo o mês de abril. Jenilson afirma que o município tem investido na ampliação da fiscalização com a integração de mais fiscais e implementação de recursos tecnológicos como drones e câmeras de segurança, mas alerta que a população precisa fazer sua parte.

“Foram muitas aglomerações em festas clandestinas realizadas em residências, chácaras e outros locais de lazer. Isso nos chamou muito a atenção e nos deixa muito preocupados”, comentou sargento Jenilson, lembrando que somente na última sexta-feira (30), foram seis festas clandestinas interrompidas pelos fiscais em Gurupi.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, pode denunciar pelos seguintes canais: Ouvidoria – 3315-0077 (whatsapp), de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; Disque Covid (63) – 9-9206-5245 (whatsapp), disponível 24 horas; e ainda no Disque Denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.