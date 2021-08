Share on Twitter

Neste final de semana o estudante Paulo Ricardo Antunes do Amaral Ayres, de 17 anos, teve uma surpresa em dobro em Gurupi. Passou no vestibular de medicina e foi presenteado com um carro pelo avô.

por Régis Caio

O novo acadêmico de medicina da Unirg é filho de família tradicional e pioneira em Gurupi: A família Amaral. O estudante é filho do Coronel da PMTO, Álon Nery Amaral e de Sheley Antunes. Seus avós são Wilson Amaral e Luiza Nery, Wilson Anastácio e Luzinete Antunes.

Paulo Ricardo é natural de Gurupi e prestou o último vestibular para o curso de Medicina na Unirg, sendo o acadêmico mais novo de sua recente turma do curso.

Após ter conseguido a conquista de ser aprovado o jovem foi homenageado e presenteado com um carro zero km, presente dado pelo seu avô paterno, Wilson Amaral. “Meu primeiro neto merece, pois obteve êxito e é motivo de orgulho para a nossa família Amaral”, disse o avô.

O pai do estudante também comemorou a aprovação. “Estamos felizes e orgulhosos, meu filho é muito dedicado e merece toda esta conquista e homenagens”, relatou Álon Nery Amaral.