da redação

O ato foi simbólico e o decreto de nomeação da nova secretária deverá ser publicado no Diário Oficial do Município nos próximos dias para oficializar a posse de Cristina Donato.

Durante a solenidade, a prefeita Josi Nunes destacou que a experiência da nova secretária foi fundamental na escolha. “Estamos reformulando nossa gestão e uma das pastas é a Assistência Social, e fiz o convite à Cristina Donato, que tem uma vasta experiência no serviço público, conhece muito a área social, é professora, e tem serviços prestados à comunidade gurupiense. Ela vem para contribuir muito com a gestão e não tenho dúvidas de que vai desenvolver um belo trabalho”, disse.

Cristina Donato agradeceu a confiança da prefeita Josi Nunes e garantiu que dará continuidade ao trabalho humanizado que vem sendo desenvolvido pela atual gestão. “Eu sempre admirei o trabalho da Josi Nunes, tive a oportunidade de tê-la como minha professora e aprendi muito com ela, tem me ensinado muito como política e na forma que vem conduzindo Gurupi. Aceitei o convite com muita honra, por acreditar nessa gestão, e podem ter certeza que a Assistência Social estará nos bairros e na casa de cada cidadão gurupiense, atendendo com qualidade as pessoas que necessitam”, afirmou.

Presente no evento, a secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, parabenizou a prefeita Josi Nunes pela escolha, enalteceu o potencial da nova secretária e projetou novas parcerias com o município. “A Cristina é uma grande mulher, com muita competência, a prefeita Josi Nunes foi muito feliz na escolha, a Assistência Social é uma pasta muito importante para a sociedade, e juntas, vamos alinhar os trabalhos voltados para as mulheres em Gurupi, é uma determinação do governador Wanderlei Barbosa trabalhar em parceria com os municípios e juntamente com a prefeita Josi Nunes e a secretária Cristina Donato, com certeza esse trabalho será fortalecido em Gurupi”, relatou.

Presenças

Além da secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, estiveram presentes na solenidade o deputado estadual Eduardo do Dertins; o prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues; a presidente da Associação Roda Viva, Leila Bonagura; a esposa do deputado federal Antônio Andrade, Virgínia Andrade, que representou o parlamentar no evento; vereadores e secretários municipais de Gurupi; além de líderes de instituições filantrópicas e Associações de Bairros.

Perfil

Cristina Donato Leandro nasceu em Gurupi dia 06 de maio de 1977. Filha de Sebastião Leandro de Oliveira e Maria Dorotéia Donato Leandro, Cristina estudou, se profissionalizou e constituiu família em Gurupi, sendo mãe de Sebastião Augusto Donato Leandro e Maria Fernanda Donato Leandro. Graduada em Pedagogia, Direito e Educação Profissional, é especialista em Administração e Planejamento do Ensino Superior. Atuou na vida acadêmica como uma das fundadoras da União Estadual dos Estudantes Universitários. Na vida profissional, atuou como professora, supervisora, foi coordenadora do SENAI, Diretora Regional de Ensino do Estado do Tocantins – Regional de Gurupi, Secretária do Desenvolvimento Urbano do município, presidente do IPASGU, Coordenadora da Escola do Legislativo da Região Sul e atualmente Assessora do Deputado Estadual Eduardo do Dertins, sendo coordenadora da Associação Roda VIVA.

Fotos: Lino Vargas