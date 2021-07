Share on Twitter

O empresário Pedro Hilário faleceu nesta sexta-feira (02) em Goiás.

Da redação

Entidades como a CDL de Gurupi e a prefeita Josi Nunes manifestaram nota de pesar pela morte do empresário gurupiense Pedro Hilário.

Nota de Pesar

É com imensa tristeza que a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o vice-prefeito, Gleydson Nato, lamentam o falecimento do senhor Pedro Hilário Ribeiro, de 61 anos, ocorrido na noite desta sexta-feira, 02, em Anápolis (GO).

Empresário e empreendedor em Gurupi, o senhor Pedro deixa um grande legado de trabalho e dedicação com importantes contribuições à nossa cidade. Ele era membro do Conselho Consultivo da ACIG- Associação Comercial e Industrial de Gurupi, e também fazia parte da Diretoria da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi.

Neste momento de dor, a Prefeita e o Vice-prefeito se solidarizam com familiares e amigos e rogam ao Pai pelo consolo aos corações que choram essa perda.



Gurupi, 03 de julho de 2021.

Josi Nunes – Prefeita de Gurupi

Gleydson Nato – Vice-prefeito de Gurupi