Share on Twitter

Share on Facebook

O evento ocorreu nesta manhã (09) na prefeitura municipal e serviu para debater sobre a instauração do inquérito civil público (ICP) para apurar omissão dos órgãos de controle sanitário do Município de Gurupi, no que tange à fiscalização da comercialização clandestina de leite e de seus derivados sem o devido controle sanitário e analisar e resolver a situação dos produtores e vendedores de leite da cidade. A Reunião organizada pelo vereador André Caixeta acabou definindo uma Comissão para definir propostas para a situação.

por Régis Caio

A reunião ficou marcada pelos produtores de leite in-natura e vendedores do produto e seus derivandos cobrarem uma solução após o ICP do Ministério Público. “Queremos saber o que o município tem a oferecer e sem vão impedir de vendermos o leite. Em plena pandemia estamos passando baixo para pagarrmos nossa contas. Queremos um entendimento entre o município e o Ministério Público, pois estamos de mãos atadas”, disse o produtor José Adagmar.

Durante a audiência o vereador André Caixeta destacou que ficou estabelecido uma Comissão Especial para elaborar planos de estudos e assim fazer com que o município possa solicitar a prorrogação do prazo para o MP.

A reunião tembém ficou marcada pelos vereadores e prefeita Josi Nunes serem solicitos a causa dos produtores e vedendores. Durante a reunião alguns comerciantes questionaram o secretário municipal de desenvolvimento Pedro Dias solicitando apoio para que este possa estar ao lado do pequeno produtor.