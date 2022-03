Após dois anos com atividades ocorrendo apenas de forma remota em decorrência da pandemia da Covid-19, o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, da Universidade de Gurupi – UnirG, regressa as atividades presenciais. O interessado no atendimento jurídico gratuito deve ter renda mensal de até dois salários mínimos.

da redação

Os atendimentos são realizados pelos acadêmicos/estagiários que cursam entre o 7º e 10º períodos de Direito, supervisionados pelos professores. Os trabalhos são realizados nas seguintes áreas: Direito Cível (família, sucessões, indenizações e agrário), Consumidor, Previdenciário, Penal e Eleitoral.

De acordo com o coordenador de estágio, o professor Me. Thiago Franco Oliveira, “O NPJ é um laboratório acadêmico onde os estudantes, acompanhados pelos professores, prestam assistência jurídica gratuita, desde o atendimento aos assistidos ou ajuizamento e acompanhamento de ações até seu julgamento final. São realizadas ainda mediações e conciliações com foco no ensino/aprendizado dos futuros profissionais”, afirmou.

O professor destacou ainda que “O NPJ conta com uma estrutura completa, sendo totalmente adaptado a nova realidade do judiciário, especialmente dos programas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. O local conta também, com equipamentos tecnológicos para a realização de atendimentos, audiências e sustentações orais nos tribunais de modo remoto”.

O coordenador mencionou a relevância do núcleo para os acadêmicos e para a população. “O NPJ é de suma importância para os nossos acadêmicos, pois é nesse ambiente que eles têm o primeiro contato com a prática, colocando em exercício todo aprendizado acumulado ao longo do curso e ainda, contribuindo com a comunidade, prestando assistência jurídica gratuita às pessoas hipossuficientes”, frisou Thiago Franco.

O Núcleo de Práticas Jurídicas da UnirG está localizado na rua Presidente Castelo Branco, Nº. 2038, ao Lado do Fórum da Justiça Estadual. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 12 e das 14h às 18h.

Mais informações pelo telefone e WhatsApp (63) 3612-7566.