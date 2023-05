da redação

Com apoio do deputado estadual Eduardo do Dertins, a Associação Roda Viva espera atender e ajudar vários gurupienses nos próximos dias. A Diretoria reuniu-se nesta semana e planejou as estratégias para a semana.

Na sexta (26) às 19h ocorre um aulão solidário feito pelo professor Hélio Buenaga, que vai abordar a História e Geografia do Tocantins, visando o concurso da Seduc. Já no sábado às 08h uma caminhada vai acontecer em alusão ao Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito.

Já no início da semana que vem a Associação realiza cursos profissionalizantes com apoio de parceiros e o projet mães no cinema. Todas as programações terá a presença do Deputado Eduardo do Dertins.