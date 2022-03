por Redação

Segundo consta no edital, o chamamento público é voltado para instrutores nas seguintes áreas: Design de sobrancelhas, Corte e costura, Cabeleireiro (a) e Manicure e pedicure. Os cursos serão ofertados pela Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Capacitação Profissional.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 e 18 de março, na sede da secretaria, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura, na BR-242, nos horários das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário de Inscrição, que será disponibilizado no ato da inscrição, onde os campos específicos serão disponibilizados para o preenchimento de informações diversas tais como: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Endereço Completo, CEP, Telefone 01, Telefone 02, E-mail, dentre outras informações.

As publicações também estão disponíveis no Diário Oficial do Município, na edição da última quinta-feira, 03, e retificação na edição de sexta-feira, 04 . Para tirar dúvidas, os interessados podem ligar no (63) 3301-4318.