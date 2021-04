Share on Twitter

Share on Facebook

O Técnico em Contabilidade Henrique Nunes de Assis faleceu nesta terça-feira (06) vítima de complicações da Covid19.

da redação

Confira a nota da APROCON

É com muito pesar que a ”Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil/APROC0N BRASIL”, comunica o triste falecimento do nosso colega, Técnico em Contabilidade, HENRIQUE NUNES DE ASSIS, da Cidade de Gurupi/TO, ocorrido hoje, 06/04/2021, vítima de complicações da Covid19.

Que o nosso bom Deus o receba no reino do céu ao lado do nosso Pai Celestial e conforte toda à sua família neste triste momento de perca e dor.

Vai com Deus, amigo HENRIQUE NUNES..

Amém..!

AUDITOR DETE NUNES E TODA DIRETORIA DA APROC0N BRASIL