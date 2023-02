Share on Twitter

da redação

Sobre essa situação, a Secretaria Municipal de Comunicação divulgou uma nota e garantiu que a próxima edição do Carnaval, incluirá o som automotivo na programação oficial.

Confira a nota

A Prefeitura de Gurupi informa que é parceira dos amantes de som automotivo e que a Gestão Municipal sempre apoiou eventos voltados a este segmento, tanto que as tradicionais matinês no Veneza contam com a participação de vários equipamentos automotivos.

A Prefeitura de Gurupi reforça que a Polícia Militar é uma instituição de Estado cumpridora de suas atribuições. Portanto, a Prefeitura de Gurupi não tem responsabilidade sobre operação com veículos de som automotivo.

Cabe destacar que a Prefeitura buscou o diálogo durante todo o dia, tanto com a PM quanto com o grupo dos proprietários de som automotivo, visando mediar a situação e buscar a melhor alternativa.

A Prefeitura de Gurupi informa que para a próxima edição do Carnaval, incluirá o som automotivo na programação oficial, destinando um espaço específico para o segmento, em comum acordo com as autoridades de Segurança Pública e os organizadores de eventos de som automotivo.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Gurupi-TO