Em sequência aos trabalhos iniciais da Ecovias do Araguaia, que devem colocar, nos dois primeiros anos, as rodovias BRs-153/GO/TO, 414/GO e 080/GO em padrão de excelência, a concessionária começa nesta semana, entre os kms 424 e 430 da BR-153/GO, entre 7h e 18h, região de Anápolis, o serviço de recuperação de pavimento, até sexta-feira (03). Esse trabalho acontecerá em sistema “Pare e Siga” – interdição temporária de via, sentido Porangatu. Já entre os kms 210 e 215 da BR-153/TO, região entre Uruaçu, Barro Alto e São Luiz do Norte, os mesmos serviços de recuperação de pavimento interditam um dos sentidos da rodovia, adotando o sistema de “Pare e Siga” – interdição temporária intercalando entre pista sul e pista norte -, também até sexta-feira (03).

da redação

Após matéria veiculada no Portal Atitude sobre os buracos na BR-153 entre Gurupi e Aliança e que ocasionou inúmeras reclamações de motoristas, a empresa Ecovias do Araguaia, responsável pela recuperação da pista, informou que iniciará frentes para recuperação de pavimento em trechos.

Ainda na BR-153/GO, entre os kms 71 e 55, região entre Porangatu e Santa Tereza de Goiás, em ambos os sentidos, acontece interdição de faixa, também no esquema “Pare e Siga”, entre 7h e 18h, para serviços de tapa-buracos.

Permanecem ainda os trabalhos de roçadas e limpezas de drenagem ao longo das rodovias BR-153 (TO/GO), BR-414 e BR-080, mas sem necessidade de bloqueio de via.

Os serviços estão sujeitos à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas. Os trabalhos acima atendem ao contrato de concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Recomendações para motoristas

A concessionária recomenda a atenção de motoristas e indica redução da velocidade ao passar por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes.

Link para fotos dos serviços nas rodovias: https://bit.ly/3cZFZph

Atendimentos operacionais

O início dos atendimentos operacionais da Ecovias do Araguaia está previsto para abril de 2022. A partir desta data, a concessionária passará a prestar socorro médico e mecânico com equipe especializada e estrutura composta por 20 ambulâncias e 14 guinchos exclusivos para o trecho – ao todo serão mais de 50 veículos operacionais alocados em 19 bases da Ecovias do Araguaia. O monitoramento das ocorrências, previsto para outubro de 2022, será feito a partir de um moderno Centro de Controle Operacional com funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana. A concessionária irá adotar, ainda, a metodologia iRap (International Road Assessment Program – iRap), um programa inovador de segurança viária com foco na redução de acidentes e de risco de mortes nas rodovias.

Sobre a Ecovias do Araguaia

Responsável pela manutenção de uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país – as BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO –, a Ecovias do Araguaia integra o Grupo EcoRodovias, sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O trecho concedido atravessa 38 municípios nos estados de Tocantins e Goiás, com a seguinte distribuição:

– Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis com 624,1 quilômetros;

– Rodovia BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414) com 87 quilômetros;

– Rodovia BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis com 139,6 quilômetros.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é uma das maiores empresas de infraestrutura rodoviária do Brasil. Ao longo dos últimos 20 anos, expandiu sua presença em corredores rodoviários de importação e exportação, bem como relevantes eixos turísticos do país. Atualmente, administra 11 concessões de rodovias que somam 3,9 mil quilômetros de extensão em nove estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Além disso, gerencia dois ativos logísticos – um pátio regulador e um terminal portuário – que atendem ao Porto de Santos, o maior do Brasil. Para mais informações: www.ecorodovias.com.br

Sobre a GLP

A GLP é uma das líderes globais em gestão de investimentos e desenvolvimento de negócios em logística, real estate, infraestrutura, finanças e tecnologias relacionadas ao setor. Sua combinação de experiência em investimentos e operação permite criar valor para seus clientes e investidores. Está presente no Brasil, China, Europa, Índia, Japão, EUA e Vietnã com mais de US$ 118 bilhões em real estate e fundos de private equity sob sua gestão.

A GLP opera no Brasil desde 2012 e administra US$ 4 bilhões em investimentos no país por meio de diversos veículos. É líder em galpões logísticos no mercado brasileiro, gerindo atualmente um portfólio de 4,8 milhões de m². Em infraestrutura, a GLP realiza investimentos em ativos de transporte e logística, tendo a participação em 2 concessões de rodovias que somam 1,1 mil quilômetros de extensão. Também investe em empresas de tecnologia que desenvolvem soluções inovadoras no ecossistema de logística. Mais informações: www.glp.com