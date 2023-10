da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, usou as redes sociais nesta segunda-feira (30) para anunciar que a Escola Municipal Odair Lúcio iniciou as atividades no prédio do antigo Colégio Castelinho, no centro da cidade. A ação aconteceu após o prédio da escola ser interditado por apresentar problemas na sua estrutura física.

“Queremos dar qualidade aos estudantes oferecendo uma educação de excelência aqui neste novo prédio”, disse a prefeita.