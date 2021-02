No próximo dia 21 de fevereiro o Pastor Jadhiel Costa e família tomam posse do Campo Assembleia de Deus Vila do Patal no município de Augusto Corrêa-PA.

Depois de 07 anos na capital da amizade, Gurupi, trabalhando e estudando, focados na realização de um sonho que era a conclusão do curso de Direito; o qual foi realizado através da Unirg, e sua esposa Silmara Menezes, a qual já era Educadora Física e teve o privilégio de complementar seus estudos agora com os cursos de Pedagogia, bacharela em Teologia pós graduação em Gestão de Instituição Escolar Pedagogia, e nunca deixando de cooperar na obra do Mestre.

Durante esse período o Pr. Jadhiel esteve na direção das congregações Peniel e Betel pertencente à Assembleia de Deus Ministério Ciadseta na qual preside o Pastor Evaldo Gomes Teodoro. O pastor Jadhiel Costa conciliava ainda suas ministrações como Ministro Itinerante da palavra do Senhor.

Ao completar 07 anos residindo em Gurupi, aprouve a Deus, leva-los de volta ao estado de origem para pastorear no campo da Vila Patal, município de Augusto Corrêa, filiado a primeira convenção Assembleiana do Brasil que neste ano completa um “Centenário”, COMIEADEPA sendo o Presidente Pr. Gilberto Marques que também é vice Presidente da CGADB.

Pr. Jadhiel e Miss. Silmara servidores públicos, professores da rede municipal e estadual.

Essa família, dia 18 de fevereiro de 2021 retornam ao Pará mas sem dúvidas deixam em Gurupi, irmãos de fé, colegas de trabalho, parentes e amigos que ficarão com saudades, guardarão boas lembranças e de braços e coração abertos para recebê-los em uma possível visita.

Que Deus os acompanhe nessa nova trajetória em cumprimento ao Ide do Senhor nosso Deus, agora em tempo Integral.

Sem dúvidas, a Igreja do Patal em Augusto Corrêa PA que recebe esses Pastores, estarão ganhando verdadeiros Missionários que tem amor pela obra e fazem esse trabalho com muito amor e esmero. Gurupi e Tocantins lhe desejam sucesso em tudo que fizerem.