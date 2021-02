Uma iniciativa decidiu unir em Gurupi, no sul do Estado, o sucesso das entregas de delivery com a solidariedade. Os aplicativos de entrega Chefão e Mais Delivery lançaram campanhas para ajudar a causa de uma criança sofre com a doença degenerativa Atrofia Muscular Espinhal (AME), o Matias.

O aplicativo Chefão abraçou a causa com a campanha: “Delivery do Bem – Juntos podemos ajudar o Matias.” O projeto tem como objetivo ajudar a levantar fundos para custear o tratamento de Matias. A cada entrega no aplicativo de delivery, R$1,00 (um real) será destinado ao real ao tratamento da criança. A campanha vai ocorrer na cidade por seis meses. Segundo Cristiano Pisoni, proprietário do aplicativo, “está é uma forma que criamos para tonar possível cooperar com o tratamento do Matias. Não pude deixar a situação da família passar despercebida, então conto com a ajuda de todos, para aderir a nossa campanha e assim contribuir com o tratamento do garoto.”, relata Pisoni.

Já o app Mais Delivery lançou, na última quarta-feira (24), a campanha: “Mais Solidário – Seu pedido pode salvar o Matias.” O intuito é o mesmo, ajudar Matias destinando R$1,00 (um real) das taxas de entrega de cada um dos pedidos no delivery. “A vida de uma criança está em jogo e não podemos fechar os olhos para isso, nós do Mais Delivery, junto com os nossos clientes, iremos ajudar a salvar o Matias e amenizar a dor de uma família”, destaca Jalersonn de Moura, proprietário do aplicativo de entregas.

Segundo a mãe do Matias, Jéssica Viana Acácio foi feita uma relação das empresas de Gurupi que poderiam auxiliar na causa e divulgá-la, dentre estas empresas estavam o Chefão Delivery e o Mais Delivery. “Para a gente estas duas empresas são muito importantes, elas divulgam a campanha e nós fortalecemos o comércio. Se cada um colaborar com um pouquinho, a gente tem grandes chances de chegar a um bom valor.”, afirma Jéssica.

A ideia de ambos os deliverys é ajudar uma causa que vem mobilizando a população de Gurupi e todo o Tocantins. Os interessados em cooperar com as campanhas e ajudar ao Matias, podem realizar pedidos em qualquer um dos aplicativos.

Matias

Matias Viana Pimentel ainda não completou um ano de idade, nascido no dia 04 de julho de 2020, em Gurupi-TO, foi diagnosticado com AME (Atrofia Muscular Espinhal) aos 53 dias de vida. Para o tratamento desta grave doença degenerativa é necessária a compra de um medicamento cujo o custo é de nove milhões de reais.

A AME é a doença que mais mata no mundo crianças com idade inferior aos dois anos de idade. Em razão disto a família de Matias precisa com urgência, arrecadar dinheiro para o tratamento.