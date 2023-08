da redação

Em Gurupi, ocorreu várias ações como Apresentação da sala da mulher na UBS do setor Casego; Lançamento dos Cursos Profissionalizantes e Roda de Conversa: “O Amor não Sufoca!” com a palestrante Dra. Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva no CRAS – Vila Nova; Caminhada pela Avenida Goiás e Ascendimento das luzes no prédio da Prefeitura.