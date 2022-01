Share on Twitter

Ex-secretário das gestões dos ex-prefeitos Abdalla e Laurez Moreira, Antônio Carlos Pakalolo foi nomeado nesta terça-feira (04) como novo diretor da Delegacia Regional de Ensino de Gurupi.

Por Régis Caio

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado. Pakalolo já foi Secretário Municipal de Educação na gestão do ex-prefeito de Gurupi, Alexandre Abdalla e de Chefe de gabinete e Secretário Municipal de Saúde na gestão de Laurez Moreira.