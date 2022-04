O acidente foi registrado na noite desta última segunda-feira (25) no perímetro urbano da BR-153 em Gurupi.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um andarilho não identificado, morreu após ser atropelado na saída sul da cidade. “Segundo o condutor, ele estava transitando no sentido crescente da via quando foi surpreendido pelo andarilho que atravessou repentinamente a via a sua frente, não tendo tempo de frear ou desviar do mesmo”, destacou a PRF.