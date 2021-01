Amanda Costa toma posse como Secretária de Educação de Gurupi

Maior rede de educação municipal do Sul do Estado conta com quase 8 mil alunos.

Da redação

A nova Secretária Municipal de Educação de Gurupi tomou posse nesta segunda-feira (04), em cerimônia realizada no Centro Administrativo da Prefeitura. A pedagoga Amanda Pereira Costa, é Mestre em Educação pela UFT e Especialista em Educação nas áreas de Gestão Educacional, e assume o cargo com a missão de comandar a maior rede de educação municipal do Sul do Estado com 25 unidades de ensino e 7 mil e 900 alunos.

“Nossa meta é humanizar a gestão, trabalhando dia a dia em parceria com alunos e professores, vivenciando e superando os desafios” afirmou a nova secretária.

A prefeita de Gurupi Josi Nunes (PROS) deu posse a nova gestora, reforçando durante o discurso, a necessidade de evitar desperdícios, ressaltando que as ações da pasta também estarão voltadas a Educação Ambiental.

Amanda destacou a humildade com os servidores como palavra de ordem no momento, e falou sobre a importância de zelar de professores e alunos. A nova gestora, ainda reconheceu e agradeceu pelo trabalho, até então, realizado por outros secretários. “Tudo que foi feito até agora nós temos que valorizar e implementar ações, principalmente nas áreas em que percebemos que precisam ser repensadas”, ponderou.

Amanda Pereira Costas tem 22 anos dedicados a educação, e vinha exercendo a função de Superintendente de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (SEDUC) em Palmas, capital do Tocantins. A vasta experiência na área educacional da nova secretária inclui atuações como professora, orientadora, coordenação e gestão escolar, além de ocupação em diversas áreas administrativas.

A posse foi prestigiada pela Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar que esteve representando o Governador Mauro Carlesse (DEM). A ela, Amanda agradeceu pela parceria de 10 anos de trabalho e falou sobre a perspectiva de unir o planejamento estrutural entre Estado e município. “Gurupi está tendo a oportunidade de ter governador daqui, secretárias daqui, e todo o palácio Araguaia, e as demais secretarias estão à disposição da gestão municipal de Gurupi”, disse Adriana.

Perfil da Secretária

Amanda Pereira Costa tem 41 anos, é mãe de duas meninas e é natural de Gurupi. A Pedagoga é Mestre em Educação pela Universidade Federal do Tocantins (UFT); Especialista em Políticas de Avaliação em Educação, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO; Especialista em Educação nas áreas de Gestão Educacional, Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica.

Já ministrou aulas na Educação Infantil, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, além de ter ocupado funções na área como orientadora, coordenadora e gestora. Já foi Coordenadora Regional de Gestão e Formação e Diretora de Administração e Finanças pela SEDUC em Palmas.

Contribui ainda como tutora de graduação e pós-graduação em modalidades Semipresenciais e Educação à Distância nas Instituições de Ensino Superiores, Anhanguera (Grupo Kroton) e UFT.

Estrutura da rede de educação municipal

Gurupi conta atualmente com 16 escolas municipais, três centros de educação infantil e mais um instituto na mesma modalidade de ensino. Tem ainda três associações educacionais e esportivas e duas creches, totalizando 25 unidades de ensino localizadas entre a zona urbana e rural. Matriculados regularmente na rede municipal estão cerca 7,9 mil estudantes.