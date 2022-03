As alunas Yasmim,15, e Yonara,14, que estudam no colégio há mais de três anos, descobriram que são irmãs biológicas, filhas do mesmo pai e da mesma mãe.

As alunas que estudam em turmas diferentes, se conheceram no colégio mas nunca imaginavam que seriam irmãs. Elas foram separadas ainda bebês, quando Yonara tinha apenas 05 meses de vida e a Yasmim pouco mais de um ano de idade.

da redação

Na época os pais das alunas de separaram e cada um ficou com uma das filhas. Em seguida os genitores entregaram as crianças para os avôs e bisavôs criarem. Yonara ainda hoje mora com os bisavôs, sendo que a Yasmim aos 5 anos de idade passou a morar com tios. A Yasmim não tinha contato com os pais biológicos. Yonara manteve contatos esporádicos apenas com o pai até os 12 anos de idade.

A estudante Yonara sabia da existência de uma irmã biológica, filha do mesmo pai e da mesma mãe, e tentava saber o paradeiro da irmã através das redes sociais, contudo sem sucesso. Yasmim nunca soube da existência de Yonara.

No ano passado, o sobrenome idêntico das alunas chamou a atenção de um professor do CMTO Presidente Costa e Silva. Este perguntou para as alunas se elas tinham irmãs no colégio. Ambas, na ocasião, afirmaram que não possuíram nenhum parente na escola e não deram importância para o questionamento do professor.

Nesta semana, com a retomada das aulas presenciais no colégio, Yasmim e Yorara se encontraram no intervalo da aula e começaram a conversar. Na ocasião ao se perguntarem os nomes dos pais biológicos, descobriram que eram de fato filhas do mesmo pai e da mesma mãe, irmãs separadas quando ainda eram bebês.

As alunas ficaram bastante emocionadas e comoveram todo o CMTO Costa e Silva.