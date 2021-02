Share on Twitter

Share on Facebook

O Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi informou que até às 14 horas desta sexta-feira, 26, foram confirmados 49 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo, 26 mulheres com idades entre 08 e 83 anos; e 23 homens com idades entre 01 e 90 anos.

da redação

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou a alta de 50 homens e 54 mulheres que estavam em tratamento assistidos pelas unidades básicas de saúde.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 56 exames swab enviados ao Lacen, em 18 homens entre 03 e 84 anos e em 38 mulheres entre 02 e 82 anos.

No Centro de Triagem, 14 pessoas testaram negativo para o vírus após realização de testes rápidos. Foram realizadas 40 coletas para o exame swab, em 21 homens entre 02 e 72 anos e em 19 mulheres entre 17 e 84 anos. Em um hospital da rede privada, duas mulheres de 23 e 35 anos realizaram exame swab.

No Hemonúcleo, cinco homens entre 34 e 65 anos e 10 mulheres entre 22 e 58 anos coletaram material para a realização do teste swab.

Gurupi contabiliza nesta sexta-feira, 22.570 casos descartados; 254 casos suspeitos; 6.449 confirmados, destes 5.907 (91,6%) pessoas estão recuperadas, 452 (7%) estão em tratamento, e 90 (1,4%) vieram a óbito.

Internações

Estão internados na UTI de um hospital da rede particular, três homens entre 48 e 67 anos. Na ala clínica da mesma unidade estão internados duas mulheres de 30 e 56 anos e quatro homens entre 33 e 57 anos.

Na UTI-Covid do HRG, 10 homens entre 29 e 80 anos e cinco mulheres entre 44 e 79 anos recebem tratamento.

Na ala clínica-covid do HRG dois homens de 64 e 65 anos e cinco mulheres entre 40 e 78 anos estão sob os cuidados da equipe médica.

Na UPA, três homens entre 36 e 43 anos, e três mulheres entre 50 e 84 anos estão em observação.

Vacinação

Até às 14h desta sexta-feira, a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que 3.631 pessoas já foram vacinadas.

Já receberam a dose, idosos abrigados na Casa do Idoso, profissionais da Casa do Idoso, profissionais da saúde que estão na linha de frente à pandemia, idosos acima de 80 anos e idosos acamados ou com dificuldade de locomoção. E já está sendo aplicada a segunda dose da vacina.