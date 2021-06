Share on Twitter

Segundo pacientes, não há vagas nos hospitais privados e públicos para quem necessita de UTI-COVID em Gurupi. O caso serve de alerta para a população se cuidar e evitar aglomeração na véspera do dias dos namorados. Secretaria Estadual de Saúde comentou sobre a situação no município gurupiense.

Por Régis Caio

A Elciana Lopes disse que sua mãe estava internada na UPA de Gurupi precisando de uma vaga no Hospital Regional, porém segundo ela, o médico recusou receber a paciente por falta de medicação. “Fui informada que não há leito e nem medicação”, disse a filha da paciente. Nesta sexta, a mãe de Elciana conseguiu transferência para o HGP de Palmas.

Vale lembrar que hoje, véspera do Dia dos Namorados foram confirmados 45 novos casos de Covid-19 na cidade e foi confirmado o 215° óbito durante a pandemia na cidade, num cenário onde existem 483 pessoas contaminadas com risco de transmissão. Sem contar os casos de pessoas assintomáticas.

“Não existem vagas nos hospitais privados e públicos para quem necessita de UTI-COVID em Gurupi. O povo tem que se cuidar. Outra coisa, o Governo Estadual está prestes a liberar outras 20 UTI-COVID no Hospital Geral de Gurupi. No Hospital Regional de Gurupi possui 36 UTIS Covid-19 e está no limite da sua capacidade”, destacou uma fonte ao Portal Atitude.

Segundo o Secretário Municipal de Administração, Valdeci Júnior, a prefeitura municipal deverá publicar na próxima segunda-feira (14) um novo decreto restringindo ainda mais as medidas da cidade com objetivo de diminuir os casos.

O que diz a SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que tem trabalhado para garantir assistência especializada a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A SES destaca que os referidos leitos bloqueados estão sob gestão de empresas contratualizadas, as quais já estão trabalhando para suprir os medicamentos e insumos necessários para a reabertura dos mesmos, que pode ocorrer a qualquer momento, a partir da chegada dos insumos e medicamentos já adquiridos”, relata.

Sobre os pacientes que aguardam leitos, a SES destacou que a Central Estadual de Regulação trabalha 24h para otimizar o atendimento, o qual é priorizado baseado em critérios médicos.

Alerta da Fiocruz

Nesta semana, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) fez um alerta para a permanência do elevado nível de transmissão do vírus, aliado à alta taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos contaminados com o coronavírus.