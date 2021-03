A aglomeração de idosos a pé e a enorme fila de carros no local de vacinação da Covid-19 em Gurupi, na manhã desta quinta-feira, 25, motivou o Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, a expedir Recomendação Administrativa à prefeita de Gurupi e ao Secretário Municipal de Saúde para que promovam medidas a fim de organizar a imunização. “Falta de organização, uma fila enorme e estamos no sol quente esperando para sermos vacinados, isto é uma falta de respeito com nós”, disse a idosa Raimunda Parente.

No documento, encaminhado na manhã desta quinta-feira, 25, o promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes orienta que os gestores verifiquem a possibilidade de implementação do sistema de agendamento de local, data e horário de vacinação, para que haja um melhor fluxo de pessoas nos locais de vacinação, como forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus.

Além disso, a recomendação dispõe que sejam incluídos, na atual fase, os cuidadores de idosos acamados, com limitações graves (como Alzheimer avançado) e de idosos com mais de 74 anos, devendo ser limitada a vacinação a um cuidador por idoso, priorizando-se os assistidos de mais idades.

Em outros pontos abordados, a recomendação provoca o Município a realizar mutirões de vacinação nos finais de semana, com intuito de agilizar o processo de aplicação das vacinas do público-alvo, bem como a promover, com urgência, a avaliação e a identificação da estrutura existente na rede de atenção primária para vacinação, assegurando, assim, a agilidade na vacinação.

Demais orientações

A recomendação também orienta pela ampliação dos pontos de vacinação, mantendo horários estendidos de funcionamento dos postos; realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, a fim de organizar uma estratégia de busca ativa e monitoramento; adoção de medidas proativas de monitoramento da cobertura vacinação, identificando pessoas que estão com pendência de vacinais; realização de ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, a exemplo da modalidade drive-thur e salas itinerantes; adoção de providências para viabilizar a utilização das sobras de doses de vacina em cada unidade; e por fim, a promoção de publicidade dos termos recomendados.

Cronograma

Nesta quinta-feira, 25, e sexta-feira, 26, entre 8h e 17h, estão previstos para serem vacinados idosos de 75 a 79 anos, na UBS Sol Nascente. Nos mesmos dias e horários, a vacinação para idosos de 70 a 74 anos acontece na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha.

Secretário explica a situação

Para o Portal Atitude o Secretário Municipal de Saúde, Valdeci Júnior, explicou que veio muitos idosos de outras cidades do sul do estado para o ponto de vacinação e que a situação foi resolvida. “Tudo foi organizado”, disse.