da redação

O trecho é muito usado para quem precisa fazer a travessia para o povoado Agropic e para a cidade de Ipueiras. Com uma equipe focada nas frentes de serviços, o Governo do Tocantins, por meio da Ageto, vem trabalhando assiduamente nas rodovias estaduais não pavimentadas para garantir a trafegabilidade nas pistas.

Segundo o coordenador da Residência, Eurípedes Fernandes Cunha, as máquinas trabalharam nos 36 km de extensão do trecho, desde o dia 14 de outubro, para manter o pavimento da rodovia que facilmente se deteriora com as constantes e intensas chuvas que caem na região.

A microrregião que integra o trecho recuperado da TO-365 é um importante polo agropecuário, que se destaca tanto no cultivo de grãos quanto na pecuária.

“Paralelo a essa rodovia, estão diversas propriedades rurais que a utilizam diariamente para o escoamento da produção e transporte dos insumos. Gurupi é uma das regiões mais importantes para a economia do Estado, com uma ampla produção de grãos e pecuária”, explicou Eurípedes Cunha.

TO-181

Ainda nesta região, as equipes da Ageto executaram atualmente o patrolamento e o revestimento primário na TO-181, no trecho de 42 km, entre Capão do Coco e a Cobrape. Esse tipo de serviço é importante para manter as rodovias não asfaltadas com o pavimento uniforme e adequado ao tráfego, proporcionando mais segurança e conforto aos usuários. Os serviços foram iniciados na quarta-feira, dia 9 de novembro.