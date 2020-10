AESTO se manifesta após tragédia que vitimou criança em Gurupi

A Associação dos Engenheiros Sul Tocantinense (AESTO) diz que aguarda que as autoridades competentes finalizem os procedimentos e perícia sobre as circunstâncias do acidente que vitimou a criança em Gurupi.

Por Régis Caio

A Associação organizou uma sabatina entre os candidatos a prefeito de Gurupi e no momento em que acontecia o evento no plenário da Câmara Municipal, ocorreu em frente ao local, o acidente de trânsito que vitimou Gabriel Sales.

“Foi imediatamente cancelado pela organização, com aval dos assessores e candidatos, informando ainda que todas as cautelas para a realização do evento foram tomadas, no que tange as regras de restrição de entrada de pessoas no recinto, bem como foi oficializado a Policia Militar sobre a realização do evento”, informa a nota da Aesto.

Confira a nota na íntegra

A Associação dos Engenheiros Sul Tocantinense – “AESTO” , vem a público lamentar o acidente ocorrido no dia 27 de outubro de 2020, que resultou no falecimento do Gabriel Ramalho Sales, em frente a Câmara Municipal, local este onde seria realizado o DEBATE entre os candidatos a prefeito de Gurupi, organizado por nossa entidade.

Após a confirmação do acidente, o DEBATE foi imediatamente cancelado pela organização, com aval dos assessores e candidatos, informando ainda que todas as cautelas para a realização do evento foram tomadas, no que tange as regras de restrição de entrada de pessoas no recinto, bem como foi oficializado a Policia Militar sobre a realização do evento.

Finalmente, a AESTO aguarda que as autoridades competentes finalizem os procedimentos e pericia sobre as circunstâncias do acidente, e que DEUS possa consolar e confortar a família enlutada nesse momento de

dor.

Daltro de Deus Pereira

Presidente