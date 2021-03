Faleceu nesta madrugada (28) em Gurupi o Advogado Mario Antonio Silva Carmagos, vítima de complicações da COVID19. O Ministério Público e OAB publicam nota de pesar pela morte do advogado com solidariedade aos familiares e amigos “A OAB/TO decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de todos (as) saudosos (as) membros(as) da advocacia vítima de covid-19”, informou a OAB

Por Régis Caio

Mario Antônio era um dos Advogados pioneiros no Tocantins, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Gurupi, Conselheiro Estadual e um dos grandes nomes da Advocacia Criminal, deixa um grande legado a Advocacia Tocantinense.

“É um momento de muita dor, mais que o Senhor Jesus em sua infinita misericórdia conforte o coração de toda a família e amigos”, informou por meio de nota a Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas.

"Com muita tristeza e consternações, a OAB/TO decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de todos (as) saudosos (as) membros(as) da advocacia vítima de covid-19", informou a OAB per meio de nota assinada em conjunto pela Presidente em exercício da OAB/TO, Janay Garcia, pelo Presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga e pela Presidente da Subseção de Gurupi, Venância Figueiredo.

O Ministério Público do Tocantins também manifestou “profundo sentimento de tristeza e pesar pelo falecimento do advogado gurupiense Mário Antônio Silva Camargos”

“Doutor Mário Antônio, como era conhecido, sempre manteve relacionamento amistoso e respeitoso com o Ministério Público do Tocantins, em especial com os integrantes das Promotorias de Justiça de Gurupi, onde atuou durante carreira sua carreira profissional”, pontuou.

