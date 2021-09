Share on Twitter

Nesta sexta-feira (17) a secretária de educação do estado, Adriana Aguiar, estará prestigiando a posse da nova Diretora Regional de Ensino de Gurupi.

Por Régis Caio

Assume a DRE a Diretora Elizabete Gama, que estava na direção do CEM Bom Jesus. Ela assume no lugar de Cláudia Moreira, que estava no cargo desde 2019.

“A Cláudia continuará na DRE, mas exercendo outra função e fazendo um bom trabalho na educação da nossa regional”, disse Adriana Aguiar.