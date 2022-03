A colisão lateral entre um carro de passeio e uma motocicleta ocorreu na tarde de hoje (14) em um cruzamento no setor Sol Nascente e resultou na morte do motociclista, de 15 anos de idade.

por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel colidiu na lateral da moto, arrastando-a junto com o condutor por cerca de cinco metros, subiu a calçada, vindo a parar próximo do muro de uma residência de esquina.

O piloto da moto ficou preso (cabeça e tórax) embaixo do automóvel, com o pescoço completamente torcido entre a parte da frente do carro e o solo.

“Precisamos elevar o carro para retirá-lo daquela posição. Ao iniciar a avaliação primária não foi detectado nenhum sinal vital, havia hematomas em volta do pescoço e na região anterior do tórax. Logo em seguida chegou a equipe do Samu que atestou o óbito. A polícia militar ficou no local aguardado a chegada da perícia”, informou o Corpo de Bombeiros.