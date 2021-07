Na noite desta terça-feira, 20, a Polícia Militar apreendeu um adolescente, 15 anos, no Setor Jardim Eldorado por cometimento de ato infracional, análogo ao crime de tentativa de roubo.

por Régis Caio

Uma mulher, 22 anos, informou a Polícia Militar via 190, que teria sido vítima de tentativa de roubo, esclarecendo que um jovem portando uma arma de fogo teria a ameaçado para lhe roubar o celular e sua motocicleta. Diante da circunstância e de posse das características do suspeito, os militares se deslocaram ao local do fato, sendo informado por populares que o autor havia fugido pulando muros de diversas residências, e que teria se escondido numa piscina infantil no quintal de uma delas.

Autorizado pelo proprietário da residência a Polícia Militar adentrou no quintal e conseguiu localizar o menor infrator e o simulacro de uma pistola, ambos foram apreendidos e apresentados à Central de Flagrantes para providências, onde os responsáveis pelo menor também foram acionados.