Marilene foi morta com quatro tiros em 2021, durante uma briga com o marido, na frente do filho de 11 anos. O Ministério Público Estadual (MPE) informou que o réu foi condenado por todas as acusações: assassinato qualificado por feminicídio, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A condenação foi de 12 anos pelo assassinato e mais dois por porte ilegal de arma de fogo. O MPE informou que ainda vai analisar a possibilidade de recurso para tentar aumentar a pena.