Ampliar o atendimento e as políticas em defesa do consumidor em Gurupi, foram alguns dos assuntos discutidos durante reunião nesta quinta-feira, 05, com o superintendente do Procon Tocantins, Walter Viana com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e secretários municipais.

da redação

Na ocasião, foram apresentadas ações fiscalizatórias educativas e preventivas para serem desenvolvidas em conjunto com o município. Ainda foi discutido sobre fraudes e golpes em empréstimos consignados para idosos e pensionista, assim como as principais demandas dos consumidores no Procon Tocantins.

Sobre os projetos educativos, foi apresentado a gestão municipal, ações desenvolvidas como educação financeira e o fiscal mirim para crianças. “Esta parceria com a prefeitura, só reforça a determinação do nosso governador Mauro Carlesse em desenvolver políticas públicas que garantam sempre que o direito do consumidor seja cumprido”, afirmou Viana.

Dando continuidade a agenda, ainda nesta quinta-feira, houve uma reunião com representantes da concessionária de água BRK Ambiental. Na ocasião, a mesma foi notificada pelo órgão de defesa do consumidor pela falta de recuperação das calçadas e asfalto em Gurupi. A empresa se comprometeu e m realizar todos os reparos dos danos causados.

Também foi realizada uma reunião com a Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) e com a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig), e foi apresentado para os gestores, os projetos do Procon Tocantins referente a nova Lei do Endividamento para que os consumidores voltem a ter crédito.