Aconteceu nesta última sexta-feira (29) na sede da entidade o lançamento do 1° Festival das Flores de Gurupi, uma parceria da ACIG com as Floriculturas e Viveiros locais.

da redação

O evento contou com a participação do poder público municipal, inclusive a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, secretários, expositores, o Sebrae, a Fecomércio, veículos de comunicação, Sicoob Tocantins, empresários e patrocinadores, como a Teto, como também parte da Diretoria da Associação.

“Esse evento faz parte de nosso projeto de retomada econômica do comércio de Gurupi. Visa fomentar o comércio local de flores e mudas”, disse o presidente da ACIG, Jair Sakai.

O lançamento do 1° Festival das Flores de Gurupi, será o primeiro grande evento após o período de mais fragilidade vividos pela pandemia da COVID-19 e continuará seguindo todos os protocolos.

O Festival trará Oficinas, com os expositores da Novaplanta, sobre Suculentas, Folhagens e Orquídeas, além de uma especial para crianças que acontecerá no 06. Todas as oficinas tem o valor de R$ 35,00.

Além das oficinas, terá shows artísticos com artistas locais, praça de alimentação, parquinho para crianças e um ambiente confortável para se comprar mudas, flores e plantas.

Serão 13 expositores locais, com grande variedade em espécies de plantas.

O presidente da ACIG, Jair Sakai, faz um convite especial para a população gurupiense. “Convido todos a participarem e prestigiarem. Juntamente com a acig tivemos diversas entidades apoiadoras e patrocinadoras, temos só a agradecer aos nossos parceiros que participarão deste grande projeto”, finalizou Sakai.

