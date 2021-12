A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi, representada por seu presidente, Jair Sakai, participou da Missão Técnica em Florianópolis – SC, evento promovido pelo SEBRAE Tocantins que aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro.

por Aline Marques

O objetivo do evento era para fortalecer o associativismo e as boas práticas de gestão, utilizadas na Região Sul do país. Além de trocar experiências e implementar modelos de sucesso aplicados por lá, a novas iniciativas no estado do Tocantins.

Participaram da Missão Técnica também, representantes e presidentes de outras Associações Comerciais do Tocantins, como ACICOLINAS, ACIAM, ACIPA, ACIAG, ACIP e ACIARA, o presidente da FACIET – Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins, Fabiano do Vale e a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro.

Um dos assuntos abordados na visita foi o Programa Empreender, que visa o fortalecimento das micro e pequenas empresas, reunindo os empresários para discutirem problemas, buscando soluções em parceria, com apoio de profissionais do SEBRAE. Os empresários se reúnem de acordo com seus núcleos setoriais, dentro do município em que vivem.

Visitas técnicas foram feitas pelos representantes tocantinenses, como na FACISC – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, na Ailos – Sistema de Cooperativas de Crédito, Únilos – Cooperativas de Crédito, na ACIF – Associação Comercial de Florianópolis, na Casa do Empreendedor e por fim na ACATE – Associação Catarinense de Tecnologia.

“Essa missão do Sebrae nos levou a Florianópolis-SC onde o associativismo já faz parte da cultura empresarial e todos sabem os benefícios que proporciona. Nos deu a oportunidade de conhecer os projetos praticados pelas associações locais, estamos conhecendo as associações e planejando ações e futuros benefícios aos nossos associados”, disse o presidente da ACIG, Jair Sakai.

A Missão Técnica contou com o subsídio de 50% dos custeios da viagem, pela parceria pelo SEBRAE de Santa Catarina. A diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, acompanhou a missão empresarial e afirmou ser um momento único, observar exemplos que deram certo. “É uma oportunidade única presenciar este momento em que nossos empreendedores saem um pouco de suas localidades e podem observar exemplos que deram certo. É uma forma de incentivar novas ideias e quem sabe, ele inovarem nas ações nos seus municípios”, contou Eliana.

O presidente da Faciet, Fabiano do Vale, falou de sua satisfação em participar da Missão Técnica em Florianópolis. “Aprendemos muito e conhecemos iniciativas que podemos aplicar na nossa região. Aqui é um berço de cultura, aprendizado e ações que podem fortalecer nossas associações, gerando mais empregos e renda com o desenvolvimento dos empreendedores. Estou muito satisfeito”, finalizou ele.