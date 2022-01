Com objetivo de movimentar ainda mais a econômica na região sul do Tocantins, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) já começou a campanha de Premiação que vai oferecer 100 mil em prêmios. Todos os comerciantes, associados ou não da Instituição, podem participar.

Da redação

“Segundo o presidente da ACIG, Jair Sakai, este ano, a entidade preparou uma campanha com período estendido, entre janeiro a até 30 de março. “O objetivo da campanha é impulsionar as vendas e fortalecer o comércio local, aumentando as perspectivas de vendas e as chances dos consumidores com as premiações”, destacou o presidente.

A ACIG conta hoje com uma média de 400 associados, mas a expectativa da diretoria é que todo o comercio de Gurupi e região faça parte da campanha. Os diretores acreditam que é uma oportunidade de vender mais e ainda dar um retorno importante para o consumidor.

“ Temos uma cidade com quase noventa mil habitantes, somos um polo importante na região sul. Agora com abertura de novos importantes empreendimentos, moradores de cidades da região sul e sudeste vem comprar em Gurupi. A campanha deve chamar a atenção ainda mais dessas pessoas. Por isso, reformamos que é fundamental que todos participarem”, reforçou a gerente da ACIG, Gislane Soares.

Para saber as regras e participar da campanha, o interessado devem entra em contato com a ACIG: 063 3312 4303 ou Cel 9 8468-4422.