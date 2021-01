Em virtude da instabilidade no número de casos positivos e suspeitos da COVID-19 em Gurupi, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), divulgou nota na manhã de ontem, (27/01), pedindo que os empresários conscientizem clientes e colaboradores sobre manter os cuidados em combate ao coronavírus.

via ascom Acig

A preocupação da entidade é evitar o aumento do número de casos, priorizando a saúde da comunidade gurupiense. Outro ponto ressaltado na nota é o risco de um lockdown (fechamento de todas as atividades não essenciais), o que prejudicaria tanto o comércio e a indústria.

Na nota divulgada, a entidade salienta ainda os cuidados básicos que a população deverá ter que manter: Uso de máscara, distanciamento social, álcool em gel 70% ou a lavagem das mãos constantemente, evitar abraços e apertos de mãos, assim como aglomerações.

O presidente da Associação, Jair Sakai, fez um apelo aos gurupienses. “Com a expansão do número de casos e as lotações dos leitos de tratamento quase em sua taxa de lotação máxima, convoco todos os empresários e a toda a população de Gurupi que nos ajudem nessa campanha de prevenção, alertando os colaboradores e consumidores, para que nossos entes queridos não venham a se contaminar”, orientou Jair.

Sakai também agradeceu aos esforços dos associados da entidade e toda classe empresarial que se dedicam a cumprir as medidas preventivas e destaca que “o momento exige consciência coletiva e que os cuidados sejam redobrados, observando as regras que estão nos decretos que flexibilizaram a reabertura do comércio e que cada ramo de atividade se atente as suas particularidades”, afirmou.

A Associação finaliza reforçando que a manutenção da flexibilização do comércio é de responsabilidade de todos e pede mais atenção dos gurupienses. O vírus continua circulando e os cuidados devem ser redobrados para protegermos quem amamos.