O acidente ocorreu no final da tarde deste sábado (16) no perímetro urbano de Gurupi. Cinco carros se envolveram no acidente. Motorista embriagado foi preso em flagrante.

Por Régis Caio

Segundo a Polícia Rodoviária, durante o atendimento foi realizado teste de embriaguez com os condutores, sendo que restou comprovado que o condutor de um dos veículos envolvidos no acidente estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

“O homem se negou a realizar o teste de etilômetro, no entanto, confirmou ter ingerido bebida alcoólica do tipo cerveja momentos antes do acidente, ademais, também foi possível perceber o forte odor etílico”, relatou a polícia.

Uma pessoa ficou ferida levemente no acidente, que provocou um engarrafamento e a pista ficou interditada até a retirada dos carros.