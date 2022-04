O fato ocorreu na noite desta última terça-feira (11) no campus I da Unirg. Estudantes relataram que um homem, não identificado, observava-as irem ao banheiro, para, ali entrar e gravá-las. A instituição informou que vai prestar toda a assistência necessária para a acadêmica.

da redação

Segundo relato de uma aluna, ela percebeu a presença do homem no local e gritou a pedir socorro. Ele fugiu pelos fundos da Universidade. A OAB de Gurupi manifestou sobre o assunto. “A Comissão da Mulher Advogada, Subseção de Gurupi, TO, vem a público repudiar o fato ocorrido ontem, 11/04/2022, no campus I, da Unirg. Solicitamos à Unirg que ofereça mais segurança e bem-estar aos acadêmicos, para que situações como essa não ocorram mais. A nossa bandeira será sempre a defesa e os direitos da mulher”.

Posicionamento Unirg

Por meio de nota, a Universidade informou que vai prestar toda a assistência necessária para a acadêmica e que o caso está sendo analisado.

Nota de Esclarecimento