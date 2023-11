Academia de Letras elege nova diretoria com Sargento Jenilson na Presidência 

da redação

Os Membros da Academia Gurupiense de Letras se reuniram em Assembleia Ordinária para tratar sobre a Eleição do Biênio 2023-2025. Os diretores e representantes da comissão de eleições, coordenadas pelo Presidente da AGL e Escritor Paulo Albuquerque com o Secretário Geral e escritor José Maciel convocaram os “imortais das letras” que estavam aptos para o sufrágio eleitoral.

Na oportunidade foi decidido e aprovado por unanimidade a nova diretoria e conselhos com os membros efetivos, chapa denominada de “Mais Letras, Ciências e Artes” para gestão dos próximos dois anos a frente da entidade. A Chapa liderada pelo Escritor e Militar Jenilson de Cirqueira e o Professor e Escritor José Nascimento, que serão presidente e vice presidente respectivamente, vão ter o desafio de dar continuidade no bom trabalho realizado pelos últimos diretores e que no ano de 2024 completará 25 anos de existência da AGL.