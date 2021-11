Luzimar Alves Arruda é uma figura folclórica de Gurupi. O homem passou a ser conhecido por utilizar um recurso quando é necessário avisar amigos e parentes sobre o falecimento de alguém no município: O anúncio funerário feito através de carro volante.

por Régis Caio

Atenção. Comunicamos o falecimento…Todo gurupiense já deve ter ouvido este anúncio sendo feito em carro volante pelas ruas da cidade. A narração é feita pela voz marcante do locutor Luzimar Alves Arruda. O ano era 1988 quando Luzo, como é popularmente conhecido, foi contratado por uma empresa de publicidade e propaganda de Gurupi para ser locutor de notas de falecimento, serviço que até hoje é muito utilizado em algumas cidades do interior do Brasil.

“Naquele ano comecei a anunciar velórios e sepultamentos de pessoas. Dirigindo o carro de som, eu percorria as ruas para informar a população, isto porque alguém morria e ninguém sabia, desde então não parei mais de fazer anúncios fúnebres”, relata ao lembrar que neste ano completou 33 anos que atua neste segmento que é o seu ganha pão.

Luzo conta que pessoas que perdiam seus entes queridos passaram a lhe contratar com frequência e ele passou a ser o locutor oficial da empresa. “Minha voz marcou. Teve um momento que estava em um mercado e uma mulher que nunca tinha me visto pessoalmente me reconheceu pela voz e me perguntou se eu era o homem da nota de falecimento, respondi que sim, e ela ainda teve a coragem de falar que quando morresse queria que eu anunciasse sua morte”.

O locutor recorda que desde quando começou a anunciar tinha uma prancheta em que anotava as notas que narrava e tinha como meta aposentar deste serviço quando chegasse a 15 mil anúncios. Em 2020 ele conseguiu chegar ao objetivo, no entanto ele pensou bem e decidiu adiar a aposentadora. “Eu tinha tudo anotado, quando cheguei ao 15 mil parei de anotar. As pessoas continuam me contratando e revolvi dar segmento ao meu trabalho”, relata.

Um fato histórico é que Luso já anunciou o falecimento de cinco ex-prefeitos de Gurupi. A primeira morte narrada de ex-gestores e feita por ele foi do ex-prefeito Jacinto Nunes. Os outros quatro são Adão Ferreira, João Paraibano, João Cruz e Luiz Aguiar. “A do comandante Jacinto Nunes e a do João Cruz marcaram, pois eles estavam no mandato quando faleceram e ambos eram populares, eram do povo”.

Atualmente Luzimar está com 52 anos de idade, ele nasceu na cidade de Pium-TO e em 1974 veio garoto para morar em Gurupi juntamente com seus pais em uma casa na Avenida Maranhão. O locutor é de família política da cidade, ele tem 20 irmãos e dois deles já foram vereadores em Gurupi: Gilmar Arruda e Gilberto Arruda, os dois inclusive já presidiram a Câmara da cidade. “Uma emoção neste serviço foi anunciar a morte do meu irmão Gilmar”, conta.

O personagem agora tem a sua própria microempresa de publicidade, por meio do carro volante. O veículo em que anuncia foi um presente dado por um dos seus irmãos que moram na Bélgica. “Outro detalhe é que eu faço propaganda para outros segmentos também, só que a maioria dos serviços é anunciar notas de falecimento”, finaliza.