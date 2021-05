Durante a audiência pública realizada nesta sexta-feira (21) na Câmara Municipal de Gurupi o Secretário de Finanças, Lucas Lemes, apresentou um relatório em que cita que a atual gestão da prefeita Josi Nunes terá de buscar por conta própria subsídios para uma gestão eficiente.

por Régis Caio

De acordo com o secretário, a prestação de contas atende à Lei de Responsabilidade Fiscal. “Apresentamos aqui na Câmara as informações financeiras e fiscais do último quadrimestre do ano passado, e atendemos uma convocação para trazermos informações de como a atual gestão recebeu o município, ou seja, o relatório de transição que encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado. A transparência, além de uma responsabilidade legal, é uma determinação da prefeita Josi Nunes”, afirmou.

No relatório apresentado pelo secretário aponta que a antiga gestão do ex-prefeito Laurez Moreira deixou inúmeras dívidas. “A gestão anterior deixou um orçamento totalmente desequilibrado e incoerente, situação impossível de ser executada pela atual gestão, sem incorrer em irregularidades”, apontou.

A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Gurupi. O objetivo foi prestar contas do Município e apresentar o relatório das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano de 2020. O evento foi transmitido de forma online pela Casa de Leis e está disponível no canal Câmara Municipal de Gurupi no YouTube.