Na última sexta-feira, dia 15, o 2º Sargento QPPM Ananias Pinto de Queiroz fez sua apresentação na conclusão do Curso de Doutorado em Produção Vegetal do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Tocantins – UFT, campus de Gurupi/TO.

da redação

O recém-doutor, que concluiu o curso de Agronomia no ano de 2009 e Mestrado em Produção Vegetal em 2015, iniciou o curso de Doutorado em 2018 e concluiu no último dia 15, do corrente ano, com defesa tanto presencial quanto online com o seguinte tema: Análise comparativa genômica de vírus associado à cultura do arroz e soja no estado do Tocantins.

“É motivo de grande orgulho ao 4º Batalhão possuir o seu primeiro policial militar Doutor. O Comando, em nome de toda a tropa, parabeniza e expõe sua admiração ao Sgt Ananias por esta grande conquista. Sem dúvidas ter um policial militar que busca tamanho conhecimento técnico é um privilégio, além de um incentivo aos demais militares para buscarem ampliar seus conhecimentos”, destacou o Batalhão.

“Assim, a sociedade Gurupiense ganha cada vez mais policiais com alto nível técnico-profissional compondo a tropa do nosso Batalhão Javaés, o que resulta em uma melhor prestação dos nossos serviços a fim de honramos nosso lema de: servir e proteger nossa comunidade”.