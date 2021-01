Nesta sexta-feira, 22, o 4ºBPM recebeu a Prefeita, Josi Nunes, o Vice-Prefeito Gleidson Nato e comitiva, com a finalidade de discutir estratégias de gestão em segurança pública a serem aplicadas na cidade de Gurupi.

da redação

Foi apresentado pelo 4 BPM os resultados obtidos no ano de 2020, e os projetos para 2021. A Prefeita e o Vice-Prefeito aprovaram os resultados obtidos e se comprometeram em ajudar, ainda mais o Policiamento ostensivo na cidade.

“Ficou acertado na reunião o aumento do números de câmeras do sistema de videomonitoramento que está instalado na sede do 4 BPM; a implantação da guarda municipal que é um projeto dos gestores municipais, conforme projeto de governo; parcerias com a Agência Municipal de Trânsito no combate a acidentes de trânsito e ações educativas para o Trânsito”, destacou o comandante Jaime Porfírio.

Foi debatido ainda as ações da PMTO juntamente com a Secretaria de Saúde de Gurupi, no combate ao COVID-19. “A Prefeita Josi Nunes avaliou positivamente a reunião e todos os projetos estão em andamento”, finalizou o comandante

.