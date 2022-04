A Assembleia de Deus – Rosa de Saron, presidida pelo pastor Adolfo Maciel em Gurupi-TO, promove a 13⁰ edição do Jejum de Daniel. O evento será realizado entre os dias 06 a 26 de Junho e terá a participação especial de vários preletores nacionais e estaduais como Isadora Pompeu, Cristina Maranhão, Alisson Santos, entre outros.

Serão 21 dias de jejum, oração, curas, milagres, sinais e maravilhas. Abertura oficial dia 6 de junho as 19h no Templo Sede localizado no final da Avenida Paraná, Próximo ao Clube da Telegoiás – Centro Gurupi – TO.

Durante a semana, as programações acontecerão ao meio dia, já nos finais de semana será às 19h30.

O evento já tem a presença confirmada dos cantores: Isadora Pompeu/SP, Rubens Uchôa/TO; Paula Baluarte/GO, Alisson Santos/SP, Renon Rios e Eunice Rios/TO; Banda Rosa de Saron, Cinthia Soberano, Kamila Costa, Bete Gama, Larissa Borges e Claudia Aranha.

Já na ministração da palavra está confirmada a presença do, Rinaldo Silva/GO, Pr. José Wanderson/TO, Cristina Maranhão/SP, Miss. Cleide Teixeira, Bispa Edna Nascimento, Pra. Aline Fernandes, Miss. Jane, Bartolomeu Santos, Jonas, Rosivânia Tosta, Pra. Priscila Euclides, Pra. Marilze.