Por Redação

A prefeita Josi Nunes comemora o retorno do município ao Mapa e destaca ser muito importante para Gurupi ter condições de conseguir recursos para realização de grandes eventos na cidade.

“Nós estamos inseridos no turismo de negócios e também somos portal de entrada para outros municípios com belas riquezas naturais”, destacou.

A secretária de Cultura e Turismo, Amanda Costa, explica que para Gurupi retornar ao Mapa e em uma categoria boa, foi realizado o mapeamento da rede hoteleira e restaurantes de Gurupi.

“Existe o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, que é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico; nossa equipe visitou hotéis e restaurantes orientando sobre a importância de realizar o cadastro no Cadastur. Esse cadastro proporciona aos empresários facilidades para financiamentos, além de que quando alguém for fazer uma pesquisa em sites de buscas por hotéis e restaurantes em Gurupi, as empresas cadastradas aparecem, primeiro, na busca”, explicou.

À gestão, estar inserido no Mapa Turístico é oportunidade de captar recursos lançados dentro da plataforma pelo governo federal. “Estar inserido no Mapa do Turismo é uma das condições para conseguirmos nos inscrever para captação de recursos”, explicou.

A Secretária comenta que Gurupi ficou dois anos fora da plataforma por falta dessas informações e com esse trabalho junto aos empresários, com apoio do Sebrae, Gurupi retornou ao Mapa e na categoria B.

“É importante dizer que tínhamos uma nota inferior e agora estamos com nota B. Dos mais de 5.500 municípios do Brasil, apenas 1.100 estão cadastrados no Mapa e Gurupi está entre os que têm letra B e estamos aptos a conseguir recursos melhores, que muitas vezes estarão disponíveis para os que estão nas categorias A e B, assim podemos captar maior volume de recursos”, pontuou.