Por Wesley Silas

Sem previsão no atual Código de Postura, mas com redação pronta para o novo Código que está sendo redigido, até então, os moradores de Gurupi tinham dúvidas para onde despejar as águas das piscinas de suas residências.

Neste sentido o reportagem buscou informações da Prefeitura que disse que a normativa está sendo construída no novo Código de Posturas, enquanto a BRK assumiu que a água poderá ser depositada na rede de esgoto.

“A BRK orienta que todo esgoto gerado no imóvel por meio de chuveiro, descarga, pias, piscina, exceto água da chuva, deve ser direcionado para uma estação de tratamento, onde passará por um processo de purificação antes de ser devolvido à natureza em condições adequadas, sem que haja danos ambientais. A BRK informa ainda que a conexão na rede de esgoto é um dever legal de cada cidadão, conforme previsto na Lei Federal 11.445/2007”, informou a BRK.