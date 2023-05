Por Wesley Silas

As críticas iniciaram quando o ex-líder da prefeita Josi Nunes, vereador André Caixeta, apresentou verbalmente um requerimento solicitando o retorno e abertura das UBS no intervalo de almoço.

“Nós precisamos de reabrir estas unidades para que possa dar mais tranquilidade para aqueles que buscam a saúde do nosso município e, principalmente, neste intervalo porque nós sabemos que tem mães que só tem este tempo e os pais até para vacinar uma criança quando chegam em uma Unidade Básica de Saúde a encontra fechada no período das 11h às 13h”, disse o vereador André Caixeta.

Questionado pelo vereador Rodrigo Maciel sobre o fechamento da UPA ou do Hospital Regional no horário do almoço, vereador Leda Perini disse que durante os quase 18 anos que ela trabalha na radiologia os trabalhadores deixaram de almoça e jantar por causa do horário.

“É o horário que as pessoas têm o tempo de ir até a Unidade Básica de Saúde para não prejudicar o horário de trabalho. Foi um questionamento nosso, mas, infelizmente não estamos sendo ouvidos”, respondeu a vereadora.

Secretário não pode ter hora para atender as demandas da cidade

Para o vereador Rodrigo Maciel há secretários que ignoram a responsabilidade das respectivas funções.

“Tem secretário que às vezes ele não entende a função e vocês já viram o tanto que o vereador é criticado, apanham e é cobrado. Secretário também prestar serviço para população e os pedidos chegam até a gente e passamos para os secretários e quando cobramos eles não gostam de serem cobrados. Se não dar conta de ser cobrado pede para sair e, não estou me referindo a nenhum, para não criar o maior alarde, e montem uma empresa privada, daí quem manda na sua empresa é você”, disse Maciel sobre a falta de diálogo com alguns secretários. Em seguida ele deu o bom exemplo da Secretária de Infraestrutura. “A Juliana Passarin é um exemplo que resolve os problemas e não resolve todos porque precisa de tempo para resolver problemas de uma cidade do tamanho de Gurupi. Ela tem perfil de uma servidora pública que gosta de ser cobrada e não tempo ruim e se eu mandar uma solicitação hoje, amanhã cedo estará resolvido. Atende o telefone a qualquer hora ou dia porque o serviço público não tem hora e nem dia. O secretário de saúde não tem hora, dia e nem final de semana”, acrescentou.

André Caixeta quer o título de vereador chato da saúde

O vereador André Caixeta completou a crítica do seu par. “Eu quero ser o vereador mais chato na área da saúde. Por favor não me tirem este título porque faço questão de ser o mais chato e posso concorrer com a vereador Leda. Sabe porque na hora que resolver os problemas da saúde eu vou me calar e parabenizar. Do jeito que está vão ter que escutar calado, então resolva a situação. Respeita a população de Gurupi que está precisando de atendimento nas pontas. Tem gente sofrendo precisando de exame básico e fica sofrendo numas coisas fáceis de resolver” disse Caixeta.

A vereador oposicionista, Débora Ribeiro considerou como falta de respeito com a comunidade. “Nossa comunidade vem sofrendo humilhada, maltratada. Eu quero dizer que se o secretário não está fazendo o trabalho dele; quem é que tem competência para o exonerar e colocar um profissional que vai fazer o trabalho”, disse.

Desabafo

As críticas ao secretário de Saúde aconteceram em diversos ângulos. Em uma delas a vereadora Leda Perini fez um desabafo sobre uma mãe que tem uma filha de 12 anos de idade com câncer na cabeça que precisa, a pedido médico, de acomodação no transporte para Palmas.