A transação aconteceu às 14h36min. da segunda-feira, 24, quando o Cleber Cardoso, conhecido como Clebinho, fez uma transferência, via pix, da sua conta para Jayro Pimentel Barros.

“Eu sou de Gurupi e um rapaz de Palmas mandou errado um pix de R$ 95 mil na minha conta e eu fiz a devolução para ele de todo valor”, disse o operador de empilhadeira de uma indústria de sabão em Gurupi, Jayro Pimentel Barros.

Segundo o empresário Clebinho, ao saber que fez o pix para outra pessoa ele procurou o banco que o orientou a fazer um Boletim de Ocorrência.

“Eu tenho uma loja de veículos seminovos aqui e eu vendi uma camionete de um cliente meu, tirei minha comissão e fui passar a parte na conta dele. A gente conversando e perguntei qual era a chave do pix dele e ele me passou, mas acho que ele me falou 84 e eu entendi 81, dai caiu na conta do senhor Jairo. Quando eu mandei o comprovante, ele disse que a conta não era dele, daí fui correr atrás e achamos o endereço e o telefone, fui até a agência bancária e falei com o meu gerente que pediu para ligar na Central que falou que não poderia fazer nada e nos aconselhou para registrarmos um Boletim de ocorrência.”

Em seguida, o empresário conseguiu entrar em contato com Jairo e, quando soube não mediu esforço para devolver o dinheiro.

“Como a gente tinha os dados do telefone da pessoa que recebeu o pix, resolvi, antes de registrar a ocorrência, ligar para o Sr. Jairo e assim que eu contei a história ele disse que se o dinheiro estivesse na conta dele ele devolveria de imediato. Assim ele fez após constatar que o dinheiro estava na sua conta e transferiu todo meu dinheiro de volta”, disse.

Se tornaram amigos

A experiência de honestidade fez com que os dois marcassem um encontro em Palmas para se conhecerem pessoalmente.

“Então, ele é uma pessoa muito honesta e direita. É um exemplo que todo cidadão do bem tem que fazer quando cair uma coisa indevida na sua conta para não se apropriar dela. Se fosse uma outra pessoa de má índole e má fé eu teria tido trabalho para ter o retorno do dinheiro ou não tem o dinheiro de volta. Como Deus sempre coloca pessoas boas na nossa vida eu tive a felicidade do dinheiro cair na conta de uma pessoa honesta que é o senhor Jairo Pimentel e que hoje nos tornamos amigos, inclusive ele vai vir a Palmas me conhecer”, disse.

Recomendação

A experiência fez com que o empresário alertasse as pessoas para terem cuidados na hora de fazer uma transferência via pix.

“Fica a dica na hora de fazer pix. Primeiro a pessoas deve conferir bem uma ou duas vezes porque a gente faz as coisas na correria. Este dinheiro poderia ter caído em contas de pessoas que moram em outros estados ou para qualquer outro lugar do mundo e eu poderia ter perdido esta grana que nem é minha, mas do meu cliente. Há algum tempo caiu R$ 120 mil na minha conta que não era meu, mas de um amigo que tinha cadastrado a minha conta no banco dele e ele ia mandar para outra pessoa e mandou para mim”, exemplificou o empresário Cleber Cardoso.