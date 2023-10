Gurupi terá recesso de uma semana nas escolas municipais

Por Redação

O recesso nas escolas da rede municipal de ensino é realizado em comemoração ao dia das crianças e ao dia do professor. A Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal da Educação, estipulou a semana de recesso escolar nas unidades da rede municipal de ensino, com a proposta de permitir aos alunos e professores que saiam da rotina de sala de aula, aproveitem o final do bimestre para descansar.

A semana de recesso está prevista no calendário escolar, e é comumente conhecida no Brasil como a “semana do saco cheio” que acontece no mês de outubro, onde se encontram os feriados do dia 12 (dia das crianças e da padroeira do Brasil) e dia 15 (dia dos professores). O calendário escolar de 2023 possui 200 dias letivos, e em Gurupi as aulas tiveram início em 23 de janeiro, com isso o recesso programado neste mês de outubro, não interfere no cumprimento das aulas regulares. O recesso tem início no dia 09 e segue até o dia 13 de outubro.

O serviço administrativo da Secretaria Municipal da Educação, não sofre alteração nesta semana de recesso. Fica sem expediente apenas nos dias de feriado e ponto facultativo.

Uma folga a mais

Nesta semana, por conta do feriado do dia 5 de outubro, em virtude do aniversário do Tocantins, não haverá aula na rede municipal de ensino. Bem como também não haverá aula na sexta-feira (06/10), já que está previsto no calendário escolar, a compensação ao dia trabalhado no desfile da independência.

Semana do Saco Cheio

No Brasil, este costume começou por volta de 1982 e foi uma invenção de estudantes universitários que já estavam cansados nessa época do semestre. O dia 12 de outubro é feriado de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças e logo em seguida vem o dia dos professores, em 15 de outubro. Os estudantes decidiram emendar essas datas e daí surgiu a semana do saco cheio. Essa prática é adotada no país, por muitas unidades escolares tanto da rede pública como privada.