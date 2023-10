Gurupi terá R$ 58 milhões para realização de obras em Gurupi por meio de contrato com o Banco do Brasil

por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi irá anunciar nesta quarta-feira, 11, às 13h em solenidade de assinatura do contrato com o Banco do Brasil referente ao financiamento de R$ 58 milhões para realização de obras em Gurupi. Somados a outros recursos avaliados em mais de R$ 100 milhões para obras infraestruturas, entre outra, estes investimentos valerão como uma grande aposta da prefeita Josi Nunes em construir uma imagem forte de gestão.

O anúncio acontecerá no Gabinete da Prefeita Josi Nunes, Centro Administrativo da Prefeitura, BR-242, saída para Peixe.

Com este anuncio a Prefeitura terá, mais de 150 milhões em obras em vários setores. Entre as obras importantes estão a da construção da rodoviária de Gurupi, interligação da cidade de Leste a Oeste com a Via da Integração, ligando o Centro da Cidade com a parte Oeste da cidade com investimento de R$ 25 milhões, a Perimetral Sul (Alça Viária) que ligará a BR-242 a BR-153, estação da Cidadania com investimento de mais de R$ 12 milhões e a encontra-se em fase final, com recursos em caixa, o recapeamento de 15 km em CBUQ para interligar as principais vias da cidade…