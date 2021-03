Em meio ao repique da Covid-19 da Covid-19 em Gurupi e crescimento em números de novos casos com 100% de ocupação das UTIs/Covi-19, a Prefeitura de Gurupi está com a minuta pronta de um novo decreto com medidas duras para barrar as aglomerações na cidade.

por Wesley Silas

Conforme uma fonte do Portal Atitude, nesta quinta-feira, 04, a Prefeitura de Gurupi irá publicar um novo Decreto que prevê fechamentos de academias, igrejas, controle de limite de pessoas nos supermercados, toque de recolher durante a noite onde possui aglomerações de forma geral, entre outras medidas.

Nos primeiros 03 dias do mês de março foram registrados em Gurupi 185 novos casos da Covid-19 em Gurupi num cenário em que a ocupação dos leitos da UTI-Covid-19 chegou a 100% e ocupação da UPA em limite máximo.